Berkat Rekaman CCTV Polisi Ringkus Pencuri Motor

jpnn.com, BANJARMASIN - Satuan Reserse Kriminal Polresta Banjarmasin meringkus pencuri motor setelah aksinya terekam kamera pengawas (CCTV).

Pelaku pria berinisial MG (35) ditangkap pada Senin (28/9) saat hendak menjual sepeda motor hasil curian.

"Pencurian tersebut terjadi sehari sebelumnya, Minggu (27/9), di area parkir Gedung Hafiyun, Banjarmasin Utara," ungkap Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin Kompol Eru Alsepa, Selasa.

Menurut Eru, tersangka memanfaatkan kelengahan korban yang meninggalkan kunci kontak pada sepeda motor saat memarkir kendaraannya.

"Pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang lupa mencabut kunci motornya," ujarnya.

Berbekal laporan korban dan rekaman CCTV, personel Satreskrim Polresta Banjarmasin melakukan penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi tersangka.

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Polisi kemudian menangkap MG ketika tersangka hendak menjual sepeda motor tersebut.

Dari tangan tersangka, polisi menyita satu unit sepeda motor hasil curian serta pakaian yang digunakan saat melakukan aksinya sebagai barang bukti.