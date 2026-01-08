menu
Berkat Teknologi Ini, BMW iX3 Terbaru Akan Makin Pintar
BMW memastikan iX3 generasi kedua akan mendapatkan versi terbaru dari BMW Intelligent Personal Assistant. Foto: (X/BMW)

jpnn.com - BMW mengumumkan akan menyematkan teknologi asisten kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) baru berbasis arsitektur Alexa+ dari Amazon di iX3 terbaru pada tahun ini.

Sistem itu dijadwalkan hadir di Jerman dan Amerika Serikat (AS).

BMW menyebut teknologi terbaru itu diklaim mampu mengubah iX3 menjadi apa yang disebut BMW sebagai “teman cerdas” di perjalanan.

Asisten suara di dalam mobil sebenarnya bukan hal baru. Namun, sistem itu menawarkan pendekatan yang jauh lebih menarik.

Pengguna tidak lagi harus menggunakan perintah suara yang kaku atau sudah ditentukan sebelumnya. Sebaliknya, permintaan dan pertanyaan bisa disampaikan secara berkesinambungan, layaknya percakapan normal antar-manusia.

Pengguna juga dapat dengan mudah mengajukan pertanyaan lanjutan, baik seputar fitur kendaraan maupun berbagai topik pengetahuan umum.

Kemampuan itu didukung oleh model AI generatif yang mampu memahami dan merespons menggunakan formulasi bahasanya sendiri.

