jpnn.com, JAKARTA - Aktor Aming akhirnya meraih Piala Citra perdananya dalam Festival Film Indonesia (FFI) 2026 yang digelar di Jakarta pada Jumat (20/11) malam.

Dia memenangkan penghargaan untuk kategori Pemeran Pendukung Pria Terbaik berkat perannya dalam film Ghost in the Cell.

Dalam film garapan sutradara Joko Anwar itu, Aming memerankan karakter bernama Tokek, seorang narapidana yang memiliki latar belakang kelam dan transformasi fisik ekstrem.

Pemilik nama lengkap Aming Supriatna Sugandhi itu mengaku senang meraih penghargaan Festival Film Indonesia 2026.

"Senang sih pasti senang. Satu lagi, piala ini saya dedikasikan buat para nominator lainnya, yang tangguh semua, keren semua," kata Aming dilansir Antara, Jumat (20/11) malam.

Dalam kategori Pemeran Pendukung Pria Terbaik, Aming mampu mengungguli sejumlah nominator lainnya.

Antara lain, Didik Nini Thowok (Monster Pabrik Rambut), Teuku Rifnu Wikana (Dopamin), Yoga Pratama (Ghost in The Cell), dan Kristo Imanuel (Operasi Pesta Copet).

Saat menerima Piala Citra 2026, Aming menyuarakan sejumlah keresahan tentang kondisi saat ini. Dia menyoroti kebakaran hutan hingga wacana pemindahan badak.