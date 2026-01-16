Berkat Yamaha Nmax, YIMM Optimistis Menjalani 2026
jpnn.com, JAKARTA - Di tengah isu penurunan daya beli kelas menengah, industri roda dua justru mencetak rekor penjualan tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Yamaha Indonesia pun ikut tersenyum, dengan lini MAXI terbukti menjadi tulang punggung penjualan.
Data Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia (AISI) mencatat penjualan motor nasional sepanjang 2025 mencapai 6.412.769 unit.
Angka tersebut tumbuh 1,25 persen dibanding 2024, sekaligus melampaui target AISI yang dipatok minimal 6,4 juta unit.
Tambahan hampir 80 ribu unit dinilai signifikan di tengah kondisi ekonomi yang menantang.
Kondisi pasar yang membaik turut dirasakan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).
Meski enggan membeberkan angka penjualan secara detail, Yamaha mengonfirmasi capaian positif sepanjang 2025.
“Alhamdulillah pada 2025 Yamaha happy. Target yang kami canangkan pada awal tahun bisa tercapai,” ujar Manager Public Relation, YRA & Community YIMM, Rifki Maulana, di Jakarta, Rabu kemarin.
Pasar motor Indonesia pada 2025 mencatatkan kinerja positif, PT. YAMAHA Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) ikut menikmati lewat model Nmax
