menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Motor » Berkat Yamaha Nmax, YIMM Optimistis Menjalani 2026

Berkat Yamaha Nmax, YIMM Optimistis Menjalani 2026

Berkat Yamaha Nmax, YIMM Optimistis Menjalani 2026
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
MAXI series dorong penjualan Yamaha sepanjang 2025. Foto: yamaha

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah isu penurunan daya beli kelas menengah, industri roda dua justru mencetak rekor penjualan tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Yamaha Indonesia pun ikut tersenyum, dengan lini MAXI terbukti menjadi tulang punggung penjualan.

Data Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia (AISI) mencatat penjualan motor nasional sepanjang 2025 mencapai 6.412.769 unit.

Baca Juga:

Angka tersebut tumbuh 1,25 persen dibanding 2024, sekaligus melampaui target AISI yang dipatok minimal 6,4 juta unit.

Tambahan hampir 80 ribu unit dinilai signifikan di tengah kondisi ekonomi yang menantang.

Kondisi pasar yang membaik turut dirasakan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

Baca Juga:

Meski enggan membeberkan angka penjualan secara detail, Yamaha mengonfirmasi capaian positif sepanjang 2025.

“Alhamdulillah pada 2025 Yamaha happy. Target yang kami canangkan pada awal tahun bisa tercapai,” ujar Manager Public Relation, YRA & Community YIMM, Rifki Maulana, di Jakarta, Rabu kemarin.

Pasar motor Indonesia pada 2025 mencatatkan kinerja positif, PT. YAMAHA Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) ikut menikmati lewat model Nmax

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI