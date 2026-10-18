Berkeliling PIK2, Menjelajahi Pantai Pasir Putih hingga Miniatur Bangkok
jpnn.com - Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) yang berada di perbatasan Jakarta dan Tangerang kini menjadi salah satu pilihan rekreasi bagi warga ibu kota dan sekitarnya.
Banyak hal menarik yang bisa dilakukan di tempat yang dikelola sebagian besar oleh Agung Sedayu Grup itu.
JPNN.com mencoba berkeliling ke sejumlah tempat yang sangat menarik sebagai destinasi wisata di PIK 2, berikut rekomendasinya:
1. Pantai Aloha
Ini adalah salah satu pantai pasir putih dengan panjang kurang lebih 4 kilometer). Pengunjung bisa berjalan santai di tepi pantai, berburu foto, menikmati sajian kuliner, hingga menghabiskan waktu bersama keluarga dan sahabat.
Mengusung suasana tropis, destinasi ini memadukan nuansa pantai dengan area kuliner dan tempat bersantai.
Pengunjung dapat menikmati hidangan sambil merasakan suasana pesisir yang menjadi daya tarik utamanya.
2. Indonesia Desain District (IDD)
Banyak hal menarik yang bisa dilakukan di PIK 2 termasuk mengunjungi CBD Beachwalk, IDD, hingga Little Siam
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