Berkendara pada Musim Hujan, Pahami Kerja Drive Mode Wet di Mitsubishi Xforce

jpnn.com, JAKARTA - Mitsubishi Xforce tak hanya menawarkan desain compact SUV yang stylish dan tangguh, tetapi juga teknologi berkendara yang dirancang relevan dengan kondisi jalan di Indonesia.

Satu di antara fitur kuncinya ialah Drive Mode “Wet”, teknologi yang disiapkan khusus untuk meningkatkan keamanan saat melaju di jalan basah atau licin.

Xforce memang dikembangkan dengan fokus penggunaan di kawasan ASEAN, termasuk Indonesia yang memiliki curah hujan tinggi.

Saat ini, SUV andalan MMKSI tersedia dalam pilihan varian Mitsubishi Xforce Ultimate with Diamond Sense (Ultimate DS).

Varian itu melengkapi lini Xforce dengan teknologi keselamatan terintegrasi yang lebih lengkap, sekaligus tetap mempertahankan empat mode berkendara: Normal, Wet, Gravel, dan Mud.

Drive Mode “Wet” menjadi sorotan karena fungsinya yang sangat relevan dengan kondisi jalanan saat hujan.

Mode dirancang untuk menghadapi permukaan jalan basah, licin, atau tergenang air ringan.

Saat diaktifkan, sistem kendaraan secara otomatis menyesuaikan karakter mesin, transmisi, rem, hingga power steering agar respons mobil lebih halus dan stabil.