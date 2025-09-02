Berkilau di MotoGP 2025, Alex Marquez Siap Rebut Kursi Francesco Bagnaia?

menu
Pembalap Gresini Racing Alex Marquez. Foto: REUTERS/Jon Nazca.

jpnn.com - Pembalap Gresini Racing Alex Marquez memiliki mimpi besar untuk bergabung dengan tim pabrikan.

Peluang itu terbuka lebar, melihat penampilan impresif Alex sepanjang MotoGP 2025.

Penampilan Impresif Alex Marquez

Meski berada di tim satelit Ducati, rider asal Spanyol itu mampu menempati posisi kedua klasemen sementara dengan 280 poin.

Catatan tersebut bahkan lebih baik dibanding salah satu pembalap andalan Ducati, Francesco “Pecco” Bagnaia, yang kini berada di posisi ketiga dengan 228 poin.

"Semua pembalap ingin ebrada di tim pabrikan. Namun, apa yang saya dapat di sini (Gresini Racing) sesuatu yang sangat istimewa."

"Jadi, ini bukan hanya soal tim pabrikan, tetapi sebuah proyek dengan orang-orang di sekitar Anda," ucap Alex dilansir dari Crash.

Kans Gabung Ducati

Dengan performa konsisten, Alex diprediksi memiliki peluang besar untuk bergabung Ducati pada 2027 mendatang.

Saat ini, Ducati masih terikat kontrak dengan dua pembalap utamanya, Marc Marquez dan Bagnaia, hingga akhir musim 2026.

