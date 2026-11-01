Berkinerja Moncer sampai Berlaba Rp1,82 Triliun, CBDK Genjot Proyek Strategis PIK2

jpnn.com, JAKARTA - PT Bangun Kosambi Sukses Tbk kembali mencatatkan kinerja keuangannya yang positif. Sepanjang sembilan bulan pertama 2026 atau kuartal III tahun ini, emiten berkode CBDK itu membukukan pertumbuhan laba bersih mencapai 39 persen.

Capaian tersebut membawa perusahaan pengembang kawasan Central Business District (CBD) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) itu mampu membukukan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp1,82 triliun.

Pertumbuhan laba tersebut ditopang peningkatan pendapatan perusahaan menjadi Rp2,56 triliun atau naik 11 persen dibandingkan periode Januari hingga September 2025.

Siaran pers CBDK menjelang akhir pekan kemarin menyebut penjualan dan serah terima kaveling tanah komersial menjadi penyumbang terbesar terhadap kinerja perusahaan yang bergerak di bidang real estate itu.

Segmen tersebut berkontribusi sekitar 80 persen terhadap total pendapatan perseroan, dengan peningkatan serah terima mencapai 67 persen secara tahunan.

Pencapaian itu juga disokong aktivitas pengembangan kawasan bisnis PIK2 melalui berbagai proyek komersial.

Sejumlah produk yang telah memasuki proses serah terima meliputi SOHO Manhattan, Bizpark PIK2, Rukan Milenial, Rukan Asia Afrika, dan Rukan Little Siam.

Presiden Direktur CBDK Steven Kusumo mengapresiasi hasil yang dicapai perusahaannya di tengah kondisi industri properti yang belum sepenuhnya pulih.