Berkiprah hampir setengah abad, Darya-Varya terus berkomitmen menyehatkan masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan farmasi Darya-Varya Laboratoria bakal genap berusia 50 tahun pada 5 Februari 2026 mendatang. Setelah hampir setengah abad berkiprah, emiten berkode DVLA itu menegaskan komitmennya untuk terus ambil bagian dalam upaya menyehatkan masyarakat Indonesia.

Menurut Presiden Direktur PT Daya-Varya Laboratoria Tbk. dr. Ian Martin Wibawa Kohler, perusahaannya akan terus menghadirkan produk-produk consumer health terbaik.

“Perusahaan kami sudah hampir 50 tahun dan akan terus menyehatkan masyarakat Indonesia,” ujar Ian saat beramah-tamah dengan para pemimpin media di sela-sela Padel Fan Match dalam rangka Road To 50 Years Daya-Varya di Jakarta Selatan, Kamis (18/12).

Ian menjelaskan Darya-Varya tidak hanya memproduksi obat-obatan yang mudah diakses masyarakat. Saat ini, katanya, perusahaan yang telah eksis sejak 1976 itu juga membuat alat-alat kesehatan.

Darya-Varya sudah memproduksi berbagai obat yang dikenal luas masyarakat, seperti Decolgen, Decolsim Neozep, Stop Cold, Allerin Expectoran, dan Herbablend, hingga Diatabs. Ada pula produknya yang berupa vitamin, antara lain, Enervon-C, Vicee, dan FortiD.

Selain itu, Darya-Varya juga memproduksi suplemen vitamin E alami untuk kecantikan dengan jenama Natur E.

“Menghadirkan produk-produk terbaik merupakan upaya kami dalam menyehatkan masyarakat Indonesia,” tuturnya.

Ian menambahkan Daya-Varya juga aktif mengampanyekan gaya hidup sehat. Misalnya, perusahaan peraih Environmental, Social, & Governance (ESG) Award 2025 itu mengenalkan padel kepada para pegawainya pada awal 2023.