Berkolaborasi Gelar Famtrip, PIK Tourism Board dan IVENDO Bidik Peluang Pengembangan Industri Event & Turisme

jpnn.com - JAKARTA - Potensi kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) sebagai destinasi penyelenggaraan berbagai acara kian terbuka seiring berkembangnya fasilitas konvensi, perhotelan, dan pariwisata di zona mandiri terintegrasi itu.

Beragam fasilitas tersebut memberikan pilihan bagi penyelenggara untuk menghadirkan kegiatan dengan konsep yang berbeda.

Untuk memperkenalkan potensi tersebut, PIK Tourism Board mengadakan familiarization trip atau famtrip pada 8 Oktober 2026. Lembaga yang dibentuk Agung Sedayu Group (ASG) untuk mengelola sekaligus mempromosikan berbagai destinasi di PIK dan PIK2 itu berkolaborasi dengan Dewan Industri Event Indonesia (IVENDO) menggelar famtrip tersebut.

Melalui kegiatan itu, para peserta famtrip diajak mengeksplorasi sejumlah fasilitas dan destinasi yang dapat menunjang penyelenggaraan acara di kawasan PIK dan PIK2. Rangkaian visitasinya mencakup Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK2, Batavia PIK, Golden Tulip Hotel, dan Dermaga CBD Beachwalk PIK2.

Di NICE PIK2, peserta famtrip memperoleh gambaran mengenai fasilitas konvensi dan pameran yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan. Kompleks tersebut memiliki ruang pameran seluas 55.100 meter persegi dan sejumlah fasilitas pendukung penyelenggaraan acara.

Adapun kunjungan ke Batavia PIK bertujuan memperkenalkan potensi destinasi wisata bernuansa budaya kepada para peserta famtrip. Peserta juga diajak mengenal fasilitas akomodasi di Golden Tulip Hotel dan potensi wisata tepi laut melalui Dermaga CBD Beachwalk PIK2.

Salah seorang peserta famtrip bernama Angga menyebut kegiatan pengenalan kawasan itu memberikan gambaran mengenai berbagai kemungkinan pengembangan acara di PIK.

“PIK punya potensi yang menarik karena dalam satu kawasan tersedia berbagai pilihan tempat. Ini memberikan lebih banyak alternatif bagi penyelenggara untuk menyesuaikan lokasi dengan kebutuhan acara,” kata Angga.