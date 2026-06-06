Berkolaborasi Tanam 1.000 Mangrove di Tanjung Burung, PIK2 Tak Berhenti di Seremoni

jpnn.com, TANGERANG - Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) memberikan perhatian serius pada kawasan pesisir Kabupaten Tangerang, Banten.

Untuk itu, PIK2 terlibat langsung dalam upaya pelestarian kawasan pesisir Kabupaten Tangerang dengan menanam 1.000 mangrove.

Belum lama ini, PIK2 menggelar Mangrove Coastal Sweep 2026 di Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang.

Kegiatan yang juga melibatkan Agung Sedayu Group (ASG) itu merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate sosial responsibility (CSR).

PIK2 melaksanakan kegiatan tersebut dengan menggandeng Yayasan Bumi Pertiwi Asri. Meski kegiatan penanaman mangrove surah dilakulan beberapa hari lalu, upaya lanjutannya juga tak kalah penting karena menyangkut perawatan ekosistem bakau di pesisir dalam jangka panjang.

Mangrove menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga kawasan pesisir. Tanaman yang tergolong suku Rhizophora itu berfungsi sebagai pelindung alami pantai dari abrasi dan gelombang tinggi.

Mangrove juga menjadi ruang hidup bagi berbagai biota laut serta membantu penyerapan karbon. Bagi kawasan pesisir yang terus berkembang, pelestarian mangrove menjadi penting agar pembangunan tidak meninggalkan daya dukung lingkungan.

Mangrove Coastal Sweep 2026 merupakan upaya menghadirkan keseimbangan antara pertumbuhan wilayah dan keberlanjutan lingkungan. Direktur Yayasan Bumi Pertiwi Asri Holida Minihanova mengatakan kolaborasi bersama PIK2 itu dilakukan dengan menanam jenis mangrove yang sesuai dengan kondisi kawasan setempat.