jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian (Persero) berkolaborasi dengan PT Algatek Karbon Nusantara (Algatek) dan Plasticpay dalam menghadirkan Circular Eco Hub, sebuah instalasi inovasi lingkungan terintegrasi yang memadukan bioteknologi penyerap karbon berbasis mikroalga dengan sistem daur ulang sampah plastik otomatis.

Langkah progresif ini diambil untuk menghadapi tantangan perubahan iklim, tingginya emisi karbon perkotaan, serta persoalan sampah plastik.

Circular Eco Hub diperkenalkan secara perdana kepada publik pada 21–22 November 2026 di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), bertepatan dengan kemeriahan Pegadaian Nusantara Fest 2026.

Tidak berhenti pada seremoni peluncuran, instalasi hijau ini kedepan akan ditempatkan secara berkelanjutan di tiga titik strategis dengan mobilitas publik tinggi, yakni TMII, Kantor Pusat Pegadaian dan kawasan Ancol.

Kehadiran Circular Eco Hub merupakan manifestasi dari komitmen Environmental, Social, and Governance (ESG) Pegadaian, khususnya pada pilar pelestarian lingkungan (Environment).

Tidak hanya sekadar menjadi kampanye satu arah, fasilitas ini dirancang sebagai ruang edukasi interaktif di tengah ruang publik yang mempertemukan literasi sains, teknologi hijau, dan praktik ekonomi sirkular dalam satu ekosistem.

Banyak masyarakat yang memahami urgensi menjaga lingkungan, namun kerap terkendala oleh minimnya sarana yang mudah diakses dalam keseharian.

Melalui Circular Eco Hub, Pegadaian berupaya meruntuhkan sekat tersebut dengan mengajak pengunjung melihat langsung cara kerja teknologi ramah lingkungan sekaligus berpartisipasi aktif mengurangi limbah plastik secara praktis.