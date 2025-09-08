Berkonsep Kedai, Jus Antara Dorong Tren Gaya Hidup Sehat

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah tren gaya hidup sehat masyarakat urban, Jus Antara hadir sebagai brand minuman lokal nusantara yang menawarkan pilihan jus buah berkualitas dengan resep tradisional.

Co-Founder Jus Antara Vincent Lie menyatakan lewat cita rasa segar dan enak Jus Antara berbeda dengan jus yang biasa dijajakan di pinggir jalan.

Jus Anatra hadir dalam konsep kedai atau outlet sehingga dapat menjadi alternatif baru bagi mereka yang ingin ‘nongkrong’ menikmati suasana santai sambil tetap menjaga kesehatan.

Meski demikian, Jus antara tetap dibanderol dengan harga yang terjangkau sehingga dapat dinikmati oleh semua kalangan di Indonesia.

“Kami punya visi untuk menjadi top of mind dalam brand minuman jus buah terbesar di Indonesia dengan rasa enak, harga terjangkau, produk sehat, dan porsi besar,” ujar Vincent dikutip, Senin (8/9).

Co-Founder Jus Antara Reyner Iskandar menyebutkan produk yang mereka hasilkan hadir untuk membantu masyarakat Indonesia mengubah atau menjaga pola hidup lebih sehat melalui konsumsi jus buah asli pilihan berkualitas secara rutin.

Reyner menjelaskan beberapa menu favorit antara lain Jus Alpukat, Jus Mix Berry yang merupakan kombinasi stroberi, raspberry, dan blackberry.

"Jus Nusantara Kombinasi yang dapat dikombinasikan dua buah lokal pilihan, bukan hanya itu Jus Mangga dan Jus Jambu Merah juga jadi menu favorit. Kisaran harga untuk jus mulai dari Rp 8.000 hingga Rp 12.000," beber Reyner.