Berkontribusi Nyata, Yanuar Arif Diganjar Penghargaan dari Forum Banyumas

jpnn.com - JAKARTA - Para tokoh Banyumas, Jawa Tengah, berkumpul di salah satu hotel di Purwokerto, Jumat (28/8). Mereka hadir memenuhi undangan Forum Banyumas dalam kegiatan Temu Gagasan Tokoh-Tokoh Banyumas Tahun 2026.

Pada tahun ke-8, Forum Banyumas mengangkat tema "Meneropong Banyumas Sampai Tahun 2030 dalam Pembangunan di Segala Bidang”. Dalam kesempatan tersebut diberikan penghargaan kepada 10 tokoh Banyumas, yang dianggap berkontribusi dengan aksi nyata kepada masyarakat.

Forum Banyumas menilai pemilihan tokoh tidak semata-mata didasarkan pada jabatan, popularitas. Namun, hal paling penting ialah melihat kiprah, konsistensi, serta kontribusi mereka selama setahun terakhir terhadap masyarakat Banyumas.

Dalam sambutan bupati Banyumas yang dibacakan oleh asisten perekonomian dan pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas disampaikan bahwa kontribusi gagasan dan aksi nyata para tokoh menjadikan daerah itu lebih dikenal dan diperhitungkan di tingkat nasional.

Yanuar Arif yang merupakan anggota DPR RI Dapil 8 Jawa Tengah dinilai sebagai penggerak Penggerak Masyarakat Menyuarakan Aspirasi Hak-haknya. Wakil rakyat dari PKS ini baru kali pertama terpilih menjadi anggota DPR RI mewakili Kabupaten Banyumas dan Cilacap, tetapi kurang dari dua tahun di awal masa jabatannya sudah banyak berkiprah nyata untuk masyarakat Banyumas khususnya.

Masyarakat mengenal kiprah Yanuar, antara lain, saat aktivasi stasiun Kereta Api Kebasen pada Desember 2024, yang kini bisa melayani naik dan turun penumpang. Kemudian, normalisasi Kali Pelus di Ledug pada Februari 2025 sehingga kini jalan utama sudah aman untuk warga melintas. Bus Trans Banyumas yang hampir berhenti melayani warga karena subsidinya dicabut, juga tetap dapat beroperasi pada Februari 2025 setelah ada advokasi dari Yanuar Arif.

Lalu, pada Juli 2026 terwujudnya jembatan gantung Sidabowa menjadi jembatan permanen. Yanuar Arif berhasil memperjuangkan aspirasi warga Desa Karanganyar dan Sidabowa. Masih di tahun yang sama, jembatan Lopasir desa Karanglewas, Jatilawang yang lama putus, dapat dibangun kembali. Selanjutnya, jembatan permanen Sungai Logawa ruas Baseh & Sunyalangu (grumbul Cibun) yang macet pembangunannya, juga akhirnya dapat dilanjutkan berkat perjuangan Yanuar.

Adapun Yanuar Arif mengaku tidak menyangka dan kaget mendapat penghargaan tersebut. "Jujur, saya kaget, tidak pernah terpikir ada yang memberi penghargaan semacam ini. Saya hanya bekerja untuk rakyat dan melaksanakan sumpah janji jabatan saat dilantik bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah pemilihan saya,” kata Yanuar dalam keterangannya, Sabtu (29/8).