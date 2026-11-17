jpnn.com, JAKARTA - PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCo meraih meraih Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Award 2026 dari BPJS Kesehatan baru-baru ini, di Jakarta.

Penghargaan tersebut diraih Kebun Kayu Aro, PTPN IV Regional IV Jambi-Sumbar, sebagai Terbaik I nasional kategori video konten Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa menyampaikan penghargaan tersebut menjadi bukti transformasi perusahaan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produktivitas dan kinerja bisnis.

Namun, juga mencakup tanggung jawab terhadap kesejahteraan sumber daya manusia.

Menurutnya, pekerja harus mendapatkan perhatian dan perlindungan secara menyeluruh, termasuk dalam pemenuhan hak atas jaminan kesehatan.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat komitmen dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada karyawan beserta keluarganya,” ujar Jatmiko.

Senada dengan hal tersebut, Direktur SDM dan Umum PTPN IV PalmCo Suhendri menegaskan kepatuhan terhadap program JKN merupakan bagian penting dari tata kelola sumber daya manusia yang bertanggung jawab.

Perusahaan memandang jaminan kesehatan bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan bentuk nyata kepedulian terhadap kualitas hidup pekerja.