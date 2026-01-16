Berkontribusi Saat Penanganan Bencana, Telkomsel Raih Penghargaan di Indonesia Rising Stars Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - Sebagai salah satu operator telekomunikasi seluler terbesar di Indonesia, Telkomsel meraih penghargaan bergengsi lewat ajang Indonesia Rising Stars Awards 2026 yang digelar Sarga Co di Jakarta pada 15 Januari 2026.

Telkomsel mendapatkan penghargaan dalam kategori Impact Solution karena telah berkontribusi menciptakan dampak signifikan dan inovasi nyata dalam kurun waktu kurang dari lima tahun.

Dalam sambutannya, Co-Founder & CEO Sarga.co, Aseanto Oudang, menegaskan bahwa Indonesia Rising Stars Awards tidak hanya menjadi bentuk apresiasi terhadap olahraga berkuda semata, tetapi juga panggung penghargaan bagi organisasi dan individu yang berkontribusi membangun masa depan Indonesia di berbagai sektor.

“Kami menyelenggarakan Indonesia Rising Stars Award sebagai bentuk pengakuan bagi organisasi dan individu yang ikut serta membangun masa depan Indonesia. Bukan hanya masa depan olahraga berkuda sebagai sportainment, tetapi juga masa depan berbagai bidang dan industri,” ungkap Aseanto dalam keterangan resmi.

Saat bencana yang terjadi di Sumatera akhir 2025, Telkomsel menunjukan wujud kontribusi terhadap masyarakat dengan menjaga konektivitas dan mempercepat pemulihan masyarakat di tengah bencana banjir dan longsor di sumatera.

Hingga kini telkomsel berhasil memulihkan 100% Base Transceiver Station (BTS) di Aceh, dengan kestabilan layanan jaringan mendekati 90%. Melalui paket siaga peduli dan pembebasan biaya layanan komunikasi, Telkomsel memastikan masyarakat tetap terhubung pada saat paling krusial.

Didukung aksi kemanusiaan dan kolaborasi lintas pihak, Telkomsel membuktikan bahwa solusi berdampak lahir dari kecepatan, kepedulian, dan keberpihakan pada kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, Aseanto juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara tersebut.