Berkunjung ke Al-Munawwir, Kaesang dan Rombongan PSI Mengecas Batin

jpnn.com, YOGYAKARTA - Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep dan Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali serta jajaran DPW PSI Yogyakarta melakukan kunjungan silahturahmi ke Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Bantul, Daerah istimewa Yogyakarta, Selasa (10/3).

Bertemu pengasuh pondok pesantren Al-Munawwir KH. Abdul Hamid Abdul Qadir Munawwir, Kaesang Pangarep dan Ahmad Ali beserta jajaran DPP PSI disambut baik dan mendapatkan masukan tentang aqidah agama serta doa.

Saat ditanya awak media terkait kunjungan kedua di Ponpes Yogyakarta, Ahmad Ali menjelaskan bahwa ini adalah kunjungan silahturahmi.

Menurutnya pertemuan dengan para kyai dan ulama atau para tokoh agama di kalangan pondok pesantren, pimpinan atau kader PSI secara langsung untuk tidak lupa akan ibadah, menguatkan iman di bulan suci Ramadan, dan menghentikan kegiatan politik.

"Dalam rangka ya kalau istilahnya baterai itu ngecharge. Jadi sebelas bulan kita melaksanakan politik bahkan satu bulan penuh ini kami menghentikan semua kegiatan kegiatan politik. Kami lebih banyak bersilahturahmi, mengisi batin, banyak ibadah,” kata Ahmad Ali.

Ia menambahkan para kader dan jajaran jangan hanya fokus di politik. Butuh yang namanya istirahat dalam politik selama sebulan penuh. Para kader PSI agar tidak lupa dengan para alim ulama dan kyai atau tokoh agama, dan memperat silahturahmi dengan mereka.

"insya Allah dari pertemuan-pertemuan ini akan menguatkan spiritual untuk nanti melaksanakan kinerja politik, yang lebih sehat dan lebih baik, untuk kepentingan bangsa dan negara,” tutup Ahmad Ali. (dil/jpnn)