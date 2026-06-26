Berkunjung ke Mesuji, Jokowi: Saya Hadir untuk PSI

jpnn.com, MESUJI - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo melakukan kunjungan pertamanya ke Lampung. Dia menegaskan salah satu alasan kunjungannya ke Lampung ialah untuk PSI.

“Untuk apa saya datang ke Provinsi Lampung? Untuk apa saya datang ke Kabupaten Mesuji? Pertama, kecintaan saya kepada masyarakat Lampung tidak luntur, masih tetap. Dan yang kedua, yang lebih penting, juga untuk PSI!” katanya di Rakorda DPD PSI Kabupaten Mesuji, Jumat sore 26 Juni 2026.

Pernyataan Jokowi itu sontak disambut riuh peserta Rakorda PSI.

Jokowi menambahkan Lampung menjadi provinsi pertama yang dikunjungi sebagai bentuk apresiasi karena PSI Lampung hampir menyelesaikan 100 persen struktur partai sampai ke tingkat desa.



“Saya ingin memberikan apresiasi, penghargaan dan penghormatan yang tinggi kepada Ketua Umum, Ketua DPW, Ketua DPD beserta seluruh jajarannya yang telah menyelesaikan struktur partai sampai ke tingkat desa. Yang lain-lain saya lihat masih 60 persen, 40 persen, di sini sudah hampir 100 persen,” lanjutnya.

Jokowi mengatakan setelah menyelesaikan struktur partai di desa-desa, tugas pengurus DPD PSI Mesuji adalah membuat struktur itu hidup dan bekerja.

Artinya, pengurus PSI harus dekat dengan masyarakat dalam keseharian dan membantu memecahkan persoalan.

“Berikutnya adalah membuat struktur itu hidup dan bekerja. Apa artinya hidup dan bekerja? Artinya Bapak dan Ibu jajaran pengurus harus selalu dekat dengan masyarakat, bukan pas mau Pemilu saja, tapi harian itu harus dekat dengan kehidupan masyarakat. Ada masalah apa di Kabupaten Mesuji, bisa ikut mendampingi dan menyelesaikan,” tutur Jokowi.

Jika struktur partai hidup dan bekerja, Jokowi yakin, Pileg 2029 menjadi milik PSI.