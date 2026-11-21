jpnn.com, JAKARTA - Ratusan pelari dari berbagai daerah mengikuti event Mega Karimunjawa Beach Trail Run 2026 di pulau Karumunjawa, Kabupaten Jepara pada Sabtu, 21 November 2026.

Melalui event ini, para pelari tidak hanya malakukan olahraga lari, tetapi juga menikmati lanskap keindahan pantai, suasana perkampungan, dataran tinggi, dan hutan di pulau Karimunjawa.

Event yang yang diikuti oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Sekda Jateng Sumarno ini juga diikuti oleh setidaknya 670 pelari.

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Dalam perhelatan ini, Ahmad Luthfi mengikuti kategori 7,5KM dengan rute alun-alun Karimunjawa, jalanan kampung yang naik-turun, hingga bibir pantai. Sementara Sumarno ikut kategori 18KM dengan melintasi hutan dan land mark Bukit Love sampai ke Pantai Tanjung Gelam.

Luthfi mengatakan event Mega Karimunjawa Beach Trail Run 2026 merupakan upaya untuk mempromosikan wisata Kepulauan Karimunjawa melalui olahraga. Sekaligus sebagai pengembangan sport tourism (pariwisata olahraga) di Jawa Tengah.

"Lari kali ini diikuti sekitar 670 pelari dari Bogor, Jakarta, Semarang, dan lainnya, kemudian ada para bupati dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jateng. Kita ingin masyarakat memiliki gaya hidup sehat," katanya.

Apalagi, lanjut dia, pada tahun 2027 nanti, salah satu program prioritas Provinsi Jawa Tengah adalah pariwisata berkelanjutan.