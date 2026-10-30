Berlian Rp300 Juta Hilang di Bandara Soetta, Polisi Melihat Rekaman CCTV, Berhasil
jpnn.com - TANGERANG – Seorang penumpang pesawat mengaku kehilangan kalung berlian di area keberangkatan internasional Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa (27/10) dan melaporkannya kepada polisi.
Setelah melakukan pengusutan, Polresta Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Polda Metro Jaya, berhasil menemukan perhiasan senilai Rp300 juta itu.
Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta Kompol Muhammad Esha mengatakan bahwa penemuan berlian tersebut dalam waktu kurang lebih dari 1x24 jam dari laporan korban.
"Keberhasilan ini merupakan bentuk komitmen kami bahwa polisi hadir bersama masyarakat. Kami menindaklanjuti setiap laporan secara profesional, melakukan penyelidikan sesuai prosedur, serta mengoptimalkan langkah yang diperlukan agar masyarakat memperoleh pelayanan dan kepastian hukum," katanya di Tangerang, Kamis (29/10).
Esha menjelaskan pengungkapan ini berawal dari laporan keluarga korban berinisial RJN yang mengaku kehilangan kalung berlian di area keberangkatan internasional Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa (27/10).
Selanjutnya, setelah menerima laporan tersebut Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) bersama Tim Resmob langsung meneliti rekaman kamera pengawas (CCTV) di selasar keberangkatan internasional Terminal 3.
"Kejadian itu terjadi pukul 04.30 WIB, saat korban bersama keluarga besarnya berada di Terminal 3 hendak berangkat menuju Amerika Serikat. Korban baru menyadari perhiasannya hilang setelah pesawat yang ditumpanginya lepas landas," paparnya.
Selanjutnya, kata dia, pada Rabu (28/10), RJN membuat laporan resmi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polresta Bandara Soekarno-Hatta.
Polresta Bandara Soetta berhasil menemukan perhiasan berupa kalung berlian senilai Rp300 juta.
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