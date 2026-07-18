Berlibur di PIK Tak Perlu Khawatir soal Tempat Ibadah, Fasilitas Spiritualnya Lengkap
jpnn.com, JAKARTA - Tren berwisata saat ini bukan semata-mata soal mencari tempat yang menarik untuk dikunjungi. Kini kian banyak wisatawan yang mempertimbangkan kemudahan menjalankan ibadah saat menikmati waktu bersama keluarga maupun kerabat di destinasi liburan.
Pantai Indah Kapuk (PIK) menjawab kebutuhan tersebut dengan menghadirkan berbagai fasilitas ibadah yang tersebar di seluruh kawasannya.
Kehadiran masjid, gereja, prayer garden, bahkan cetiya hingga kelenteng, memungkinkan pengunjung PIK maupun PIK2 tetap menjalankan aktivitas spiritual tanpa harus keluar dari destinasi yang dikembangkan Agung Sedayu Group (ASG) itu.
Kelenteng Tian Fu Gong (Istana Kemakmuran Agung) di PIK.
Selain menyediakan beragam destinasi kuliner, waterfront, ruang terbuka hijau hingga pusat perbelanjaan, PIK juga menunjukkan bahwa kebutuhan spiritual dapat berjalan berdampingan dengan aktivitas rekreasi. Konsep tersebut menghadirkan pengalaman wisata yang lebih utuh bagi pengunjung dari berbagai latar belakang.
Bagi umat Islam, tersedia Masjid Al-Muhajirin di ASG Tower, Masjid Al Hikmah di Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Masjid Al-Ikhlas di Riverwalk Island, Masjid Al-Khairiyah di Syariah Tower, dan Masjid Al Falah di kawasan Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK2. Musala juga tersedia di sejumlah hotel dan apartemen.
Adapun bagi umat Kristen, Tabernacle Family Church menjadi salah satu tempat ibadah yang terbuka bagi jemaat maupun pengunjung.
Salah seorang pengunjung PIK, Andreas Kinan, mengaku memanfaatkan fasilitas ibadah tersebut saat berlibur.
Di Pantai Indah Kapuk (PIK) dan PIK2 terdapat banyak fasilitas ibadah nyaman yang membuat pengunjung tetap tenang berlibur tanpa meninggalkan kewajiban badah.
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