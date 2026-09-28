menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Bermain dengan 10 Pemain, Timnas Indonesia vs Malaysia Imbang Tanpa Gol

Bermain dengan 10 Pemain, Timnas Indonesia vs Malaysia Imbang Tanpa Gol

Bermain dengan 10 Pemain, Timnas Indonesia vs Malaysia Imbang Tanpa Gol
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Timnas Indonesia meraih hasil imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Bermain dengan 10 pemain, Skuad Garuda merebut satu poin.

Pada laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin (28/9/2026) malam WIB, pertandingan langsung berlangsung dalam tempo tinggi sejak menit awal. 

Indonesia langsung mencoba mengambil inisiatif serangan. Pada menit pertama, Justin Hubner melakukan pelanggaran yang membuat Malaysia memperoleh kesempatan membangun serangan.

Baca Juga:

Semenit berselang, giliran Indonesia memberikan respons. Calvin Verdonk mengambil tendangan sudut yang kemudian disambut percobaan Thom Haye, tetapi bola belum menghasilkan gol.

Justin Hubner sempat menjebol gawang Malaysia pada menit kelima setelah memanfaatkan kemelut di depan gawang. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena terjadi pelanggaran.

Malaysia kemudian memberikan tekanan. Pada menit keenam, Dion Cools melepaskan percobaan ke arah gawang Indonesia.

Baca Juga:

Harimau Malaya kembali memperoleh peluang pada menit ke-17. Manuel Hidalgo mengambil tendangan sudut yang kemudian diteruskan Nooa Laine dengan upaya mengarahkan bola ke gawang, tetapi belum mengubah kedudukan.

Indonesia kembali mencoba menyerang melalui Thom Haye pada menit ke-24. Namun, gelandang Persib Bandung tersebut lebih dahulu terjebak dalam posisi offside.

Laga Timnas Indonesia vs Malaysia berakhir imbang tanpa gol. Bermain dengan 10 pemain, Skuat Garuda berhasil satu poin.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI