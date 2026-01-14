Bermain di Pinggir Sungai Lematang, Bocah 3 Tahun Tenggelam
jpnn.com, MUARA ENIM - Seorang bocah laki-laki bernama Ravael (3) dilaporkan tenggelam setelah terseret arus Sungai Lematang Desa Muara Lawai KP 3, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Selasa (13/1/2026) sekitar pukul 18.30 WIB.
Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin menerangkan bahwa kejadian bermuka saat korban bersama satu orang temannya pergi bermain di tepian sungai.
Saat sedang asik main, tiba-tiba korban terpeleset dan jatuh dari tangga tempat pemandian yang ada di tepi sungai.
Akibat kejadian tersebut, seketika tubuh korban terseret derasnya arus sungai hingga membuatnya tenggelam.
"Saat ini Tim Rescue Basarnas Kantor SAR Palembang sudah berada di lokasi untuk melakukan pencarian," ungkap Raymond, Rabu (14/1/2026)
Selain Tim Rescue Basarnas, pencarian juga dibantu dari TNI-Polri, Damkar, BPBD, relawan dan masyarakat.
"Metode yang kami lakukan yaitu dengan dengan membagi Tim SAR Gabungan menjadi 2 SRU. SRU 1 melakukan pencarian dengan cara menyisir aliran Sungai Lematang sejauh 10 KM² ke arah timur laut dengan menggunakan perahu karet dan perahu masyarakat," beber Raymond.
Sedangkan SRU 2 jika dimungkinkan akan melakukan pencarian dengan cara penyelaman serta melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat yang berada di sepanjang pesisir aliran sungai.
Bermain di pinggir Sungai Lematang, bocah berusia 3 tahun bernama Ravael tenggelam.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Program CSR PGN Dongkrak Pendapatan Petani Karet di Muara Enim Hingga 33%
- Pelaku Curas Terhadap Tukang Ojek Ditangkap, Penadah Turut Diamankan
- 3 Tahun Kabur, DPO Kasus Penyiraman Air Keras Akhirnya Ditangkap
- Sumsel Siapkan Layanan Wisata Medis, Ini Tujuannya
- Tambah 10 Desa Wisata Baru, Dinas Pariwisata Sumsel Ungkap Target Wisatawan pada 2026
- Lansia Tenggelam di Sungai Jene' Madingin Gowa Ditemukan Meninggal Dunia