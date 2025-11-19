Bermasalah di Tangki, Husqvarna Svartpilen & Vitpilen 2024 Kena Recall

jpnn.com - Husqvarna Mobility mengumumkan penarikan kembali (recall) untuk sejumlah motor mereka di pasar global.

Model yang terdampak meliputi Husqvarna Svartpilen dan Vitpilen 125, 250, serta 401 tahun produksi 2024.

Langkah itu diambil sebagai bagian dari komitmen perusahaan menjaga standar kualitas dan keselamatan pengendara.

Keputusan tersebut muncul setelah uji kualitas internal menemukan adanya potensi masalah pada segel tutup tangki bahan bakar.

Komponen tersebut dinilai tidak sepenuhnya memenuhi standar kualitas tinggi yang ditetapkan Husqvarna.

Dalam kondisi tertentu, segel berpeluang mengalami kebocoran bensin, meski perusahaan menegaskan kasus yang terdeteksi masih tergolong sangat sedikit.

Sebagai tindakan pencegahan, Husqvarna mewajibkan penggantian segel tutup tangki bahan bakar untuk seluruh unit yang termasuk dalam program recall.

Perbaikan dilakukan gratis dan hanya dapat dikerjakan oleh dealer resmi Husqvarna Mobility.