Bermodal Gelar Juara Liga India, Oscar Bruzon Siap Bikin Gebrakan Bersama Bhayangkara FC

jpnn.com, JAKARTA - Bhayangkara Presisi Lampung FC menatap Super League 2026/27 di bawah asuhan Oscar Bruzon.

Manajer kelahiran 29 Mei 1977 itu dinanti seusai prestasi sebelumnya membawa East Bengal FC menjadi juara Liga India musim 2025/26.

Pria asal Galicia, Spanyol, itu mengaku tertantang untuk bisa membawa tim berjuluk The Guardians itu bersaing di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Tanah Air.

Dengan dukungan penuh dari manajemen membuat juru taktik berusia 49 tahun tersebut percaya diri menukangi Awan Setho dan kolega.

“Saya terkesan dengan level tim dan dukungan suporter. Ada banyak tim tahun ini yang berambisi mengamankan posisi di tiga besar. Liga ini sangat kompetitif," ujar Brunzon.

Bhayangkara FC bakal tampil dengan kekuatan berbeda pada Super League 2026/27 dengan merekrut beberapa pemain.

Penggemar tim asal kota Sai Bumi Ruwa Jurai itu bakal dimanjakan dengan kedatangan Allano dari Persija Jakarta.

Pemain kelahiran 24 April 1995 itu akan menjadi poros serangan Bhayangkara FC bersama Moussa Sidibe di sisi sayap.