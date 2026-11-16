jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Bernadya memberikan kejutan untuk pendengar lewat Semoga Hanya di Mimpi (Pagi Setelahnya).

Dirilis oleh Juni Records ke platform-platform musik digital pada 13 November 2026, ini adalah edisi perpanjangan dari album kedua Semoga Hanya di Mimpi yang dilepas pada 24 Juni 2026 dan turut mengantar Bernadya meraih piala Artis Solo Wanita Pop Terbaik di AMI Awards 2026.

"Semoga Hanya di Mimpi itu seperti cerita-cerita bentuk ketakutanku yang belum menemukan jawabannya. Semua masih mengambang dan banyak perasaan yang belum selesai di dalamnya,” kata Bernadya di kawasan Senayan, Jakarta pada Senin (16/11).

“Saya rasa perlu ada jawabannya agar albumnya terasa lebih utuh dan penuh. Itu kenapa saya memutuskan untuk membuat versi deluxe dengan menambahkan lagu-lagu baru yang cukup bisa merangkum dan menjawab beberapa hal," sambungnya.

Bagaimana rasanya ketika hal-hal buruk yang tadinya sebatas mimpi malah kejadian di kehidupan nyata? Itulah yang dihadapi oleh Bernadya di Semoga Hanya di Mimpi (Pagi Setelahnya).

Lewat tiga lagu baru yang terdapat di edisi ini, Bernadya melanjutkan kisah yang sudah disampaikan di Semoga Hanya di Mimpi dan sekaligus semakin mendalami estetika musik pop Indonesia 2000-an yang menginspirasi album tersebut.

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Dalam edisi ini, dia mendapatkan bantuan tiga sosok yang berperan besar dalam membangun era itu, yakni Eross Candra, Noey dan Pongki Barata.

"Untuk membuat ini lebih spesial dan masih sesuai dengan konsep musik pop Indonesia 2000-an di Semoga Hanya di Mimpi, bagaimana jika semua produsernya adalah sosok-sosok yang memang sudah aktif di tahun itu? Yang tidak perlu saya ragukan keakuratan referensinya karena merekalah referensinya," jelas Bernadya.