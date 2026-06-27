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Bernadya Mengajak Nostalgia Lewat Pop-up Zone Semoga Hanya di Mimpi

Bernadya Mengajak Nostalgia Lewat Pop-up Zone Semoga Hanya di Mimpi
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Penyanyi Bernadya menggelar 'pop-up zone Semoga Hanya di Mimpi' di Main Atrium, Cilandak Town Square, Jakarta Selatan pada 27-28 Juni 2026. Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Bernadya menggelar 'pop-up zone Semoga Hanya di Mimpi' di Main Atrium, Cilandak Town Square, Jakarta Selatan pada 27-28 Juni 2026.

Acara tersebut diadakan untuk merayakan peluncuran album penuh keduanya, Semoga Hanya di Mimpi yang baru saja dirilis oleh JUNI Records.

"Excited banget, semua bisa ikut merasakan apa ya, universe yang aku buat dalam album Semoga Hanya di Mimpi. Kayak rasanya mereka ikut meresapi perasaan yang aku tuangkan di lagu-laguku," kata Bernadya.

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Bernadya Mengajak Nostalgia Lewat Pop-up Zone Semoga Hanya di Mimpi

CEO JUNI Records Adryanto Pratono mengatakan bahwa pop-up zone Semoga Hanya di Mimpi berusaha menghidupkan elemen yang ada dalam album baru Bernadya.

Adapun album Bernadya - Semoga Hanya di Mimpi mengusung konsep dan nuansa 200an sehingga apa yang dihadirkan memotret zaman tersebut.

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"Sebenarnya kami berusaha menghidupkan apa ya, elemen album ini ke activation offline gitu. Karena kalau untuk Bernadya, kan album is the whole story packaging, dia bernarasi dengan albumnya gitu. Kami sebagai
label pengin supaya pendengar juga bisa masuk dan mengerti lebih dalam lagi gitu loh tentang universe ini," jelas pria yang karib disapa Boim itu.

Bernadya Mengajak Nostalgia Lewat Pop-up Zone Semoga Hanya di Mimpi

Penyanyi Bernadya menggelar 'pop-up zone Semoga Hanya di Mimpi' di Main Atrium, Cilandak Town Square, Jakarta Selatan pada 27-28 Juni 2026.

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