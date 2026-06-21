Bernadya Sempat Tidak Bisa Menulis Lagu Selama 6 Bulan

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Bernadya ternyata sempat mengalami writer's block atau kebuntuan menulis lagu.

Momen tersebut terjadi ketika dirinya mulai mengerjakan album kedua yang bertajuk Semoga Hanya di Mimpi.

Bernadya mengatakan pada saat itu dirinya merasa tidak bisa menulis lagu selama berbulan-bulan.

"Sempat ada masa aku writer's block selama 6 bulan, aku enggak bisa menulis satu pun lagu baru," kata Bernadya di kawasan Ampera, Jakarta Selatan baru-baru ini.

Musisi berusia 22 tahun itu dihantui kekhawatiran tidak mampu menulis karya setelah kesuksesan album pertama, Sialnya, Hidup Harus Tetap Berjalan.

Selain itu, Bernadya juga mengalami fase yang terlalu nyaman. Dia tidak merasakan apa pun yang harus ditumpahkan menjadi lagu.

"Aku lagi merasa hidup semua lagi berjalan normal. Panggungku ada terus, masalah kayak enggak ada yang gimana-gimana, tetapi justru itu yang menakutkan," jelas penyanyi asal Surabaya itu.

Momen Bernadya bangkit dari writer's block yakni ketika menjalani workshop bersama Baskara Putra. Keduanya berniat menulis lagu bersama.