jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Bernadya akhirnya bisa mewujudkan mimpi untuk berkolaborasi dengan Eross Candra, gitaris Sheila on 7.

Impian tersebut terwujud lewat kerja sama dalam versi deluxe album Semoga Hanya di Mimpi (Pagi Selanjutnya).

"Jauh sebelum Semoga Hanya di Mimpi mulai digarap, saya dan Mas Boim (Adryanto Pratono, CEO Juni Records) ingin mengajak Mas Eross Candra untuk memproduseri salah satu lagu, tapi waktu itu belum jodoh. Sebulan sebelum album dirilis, Mas Eross memberi kabar bahwa beliau sudah punya waktu tapi albumnya sudah selesai dikerjakan,” kata Bernadya di kawasan Senayan, Jakarta baru-baru ini.

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"Karena tidak ingin melewatkan kesempatan, saya berpikir untuk tetap menggarap lagu bersamanya. Ini bertepatan dengan banyak hal yang terjadi dalam kehidupan saya yang belum sempat diceritakan di album namun harus menjadi bagian darinya. Tanpa pikir panjang, saya dan Mas Boim langsung merencanakan proyek deluxe ini," sambungnya.

Eross Candra menangani Lebih Beruntung Sedikit, lagu pertama yang ditulis untuk Semoga Hanya di Mimpi (Pagi Setelahnya).

Selain Bernadya, lagu tersebut juga turut menampilkan kontribusi vokal dan penulisan dari Pamungkas.

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Menurut Bernadya, dirinya menulis Lebih Beruntung Sedikit secara terburu-buru karena Eross Candra telah menunggu demo.

"Sepanjang perjalanan pulang, saya mendengarkan lagunya berulang-ulang dan entah mengapa bisa ‘mendengar’ suara Pamungkas di lagu itu. Beliau sepertinya dengan senang hati menerima tawaran kolaborasi ini," jelas Bernadya.