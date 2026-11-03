Bernardo Tavares Bongkar Ancaman Kendal Tornado, Persebaya Surabaya Tak Boleh Gegabah

jpnn.com - Persebaya Surabaya tidak bisa hanya mengandalkan reputasi besar saat menghadapi Kendal Tornado FC pada pertandingan perdana Grup G I League Cup 2026/27.

Pasalnya, Kendal Tornado datang dengan modal yang patut diperhitungkan setelah melewati delapan pertandingan tanpa kekalahan.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyadari timnya akan menghadapi ujian berat di Stadion Sriwedari, Selasa (3/11/2026) malam WIB.

Kendal Tornado yang berkompetisi di Divisi Championship telah mengoleksi empat kemenangan dan empat hasil imbang, serta mencetak 16 gol.

Rekor Kendal Tornado Jadi Peringatan bagi Persebaya

Catatan tersebut membuat Tavares meminta para pemainnya tidak memandang sebelah mata Kendal Tornado FC.

Produktivitas tim kasta kedua Liga Indonesia itu menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian khusus dari jajaran tim pelatih.

"Kami harus mempersiapkan diri menghadapi lawan yang memiliki kualitas. Mereka belum pernah kalah dalam delapan pertandingan dan sudah menghasilkan 16 gol," ucap juru racik asal Portugal itu.

"Itu menunjukkan bahwa Kendal Tornado punya kemampuan untuk merepotkan kami."