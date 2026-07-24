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Bernardo Tavares Bongkar Pekerjaan Rumah Pemain Asing Persebaya Surabaya

Bernardo Tavares Bongkar Pekerjaan Rumah Pemain Asing Persebaya Surabaya
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Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares. Foto: Persebaya.

jpnn.com - Sejumlah pemain asing baru menghiasi skuad Persebaya Surabaya untuk menghadapi musim 2026/27.

Meski demikian, pelatih Bernardo Tavares belum ingin terburu-buru menyimpulkan kualitas para pemain tersebut.

Menurut pelatih asal Portugal itu, proses adaptasi masih menjadi fokus utama karena sebagian besar pemain asing baru bergabung dalam waktu yang relatif singkat.

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Nama-nama seperti Miguel Pereira, Walber Mota, Yann Kevin Mabella, Gledson Paixao, Diogo Ramalho, Yuran Fernandes, hingga Alex Martins memang sudah mulai mengikuti parogram latihan bersama Green Force.

Pemain Asing Persebaya Masih Butuh Waktu

Namun, Tavares menilai mereka masih membutuhkan waktu untuk menyatu dengan tim.

"Mereka masih dalam proses mengenal rekan-rekan setimnya. Selain itu, mereka juga sedang menyesuaikan diri dengan kehidupan dan budaya yang ada di Indonesia," jelas mantan pelatih PSM Makassar itu.

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Tavares mengaku sudah melihat potensi yang dimiliki para pemain barunya ketika Persebaya menghadapi PSIS Semarang pada laga uji coba.

Kondisi Fisik Jadi Catatan Bernardo Tavares

Meski begitu, masih ada sejumlah aspek yang harus terus dibenahi sebelum mereka benar-benar berada pada level permainan yang diharapkan.

Bernardo Tavares mengungkapkan pekerjaan rumah bagi pemain asing Persebaya Surabaya.

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