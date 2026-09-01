Bernardo Tavares Jadi Bagian Proyek Besar Persebaya Surabaya

jpnn.com - Bernardo Tavares mendapat tugas besar dari manajemen Persebaya Surabaya.

Pelatih asal Portugal itu dipercaya menjadi bagian dari proyek Bajul Ijo untuk menghadapi Super League 2026/27

Persebaya bahkan sudah lama mengincar Tavares sebelum akhirnya kerja sama tersebut terwujud pada akhir tahun lalu.

Persebaya Sudah Lama Mengincar Bernardo Tavares

CEO Persebaya Azrul Ananda mengungkapkan pendekatan terhadap Tavares telah dilakukan sejak hampir tiga tahun lalu.

"Kami sudah lama menginginkan Coach Tavares. Kami mulai mendekatinya hampir tiga tahun sebelumnya dan akhirnya kesempatan bekerja sama baru terwujud sekarang," jelasnya.

Tavares sempat menolak tawaran Persebaya karena memilih bertahan di klub sebelumnya, PSM Makassar.

Keputusan itu justru membuat manajemen makin terkesan dengan karakter sang pelatih.

"Saat itu dia memilih tetap bersama pemain-pemainnya yang sedang menghadapi masalah. Bagi kami, sikap tersebut menunjukkan komitmen seorang pelatih untuk maju bersama tim," tambahnya.