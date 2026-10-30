Bernardo Tavares Mencium Ancaman Persijap, Persebaya Diminta Tak Terpancing

jpnn.com - Bernardo Tavares mengingatkan Persebaya Surabaya tidak boleh merasa di atas angin saat menjamu Persijap Jepara pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/27.

Duel Persebaya vs Persijap akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Jumat (30/10/2026) malam.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares meminta anak asuhnya tidak terlena dengan posisi Persijap yang masih menghuni dasar klasemen.

Menurut pelatih asal Portugal tersebut, Persijap berpeluang mengandalkan pertahanan rapat untuk membatasi ruang gerak pemainnya.

Tim tamu juga diperkirakan menunggu kesempatan melakukan serangan balik ketika Persebaya terlalu asyik membangun serangan.

"Mereka mungkin akan menumpuk pemain di area pertahanan dan berusaha memperlambat jalannya pertandingan. Tujuannya bisa saja membuat pemain kami kehilangan kesabaran," ucapnya.

Baca Juga: Bernardo Tavares Punya Kekhawatiran Menjelang Persebaya vs Persijap

"Mereka juga memiliki peluang menyerang melalui serangan balik dan perubahan situasi permainan."

Karena itu, Tavares meminta pemain Persebaya tetap tenang ketika menghadapi situasi yang tidak menguntungkan. Kesabaran diperlukan agar mereka tidak mudah terpancing oleh pendekatan permainan lawan.