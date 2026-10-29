Bernardo Tavares Punya Kekhawatiran Menjelang Persebaya vs Persijap

jpnn.com - Bernardo Tavares menghadapi satu persoalan penting menjelang duel Persebaya Surabaya kontra Persijap Jepara pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/27.

Setelah membawa Bajol Ijo menang 3-1 atas Madura United, pelatih asal Portugal itu kini harus mempertimbangkan kondisi fisik pemain di tengah jadwal yang padat.

Kondisi tersebut membuat Tavares harus cermat memilih pemain. Dia tidak ingin memaksakan pemain yang belum sepenuhnya bugar, terutama mereka yang masih menjalani pemulihan setelah sakit atau cedera.

"Kami harus memeriksa kondisi pemain satu per satu, termasuk kebutuhan waktu istirahat mereka," ucapnya.

"Pemain yang baru pulih dari sakit atau cedera juga perlu dievaluasi untuk mengetahui apakah mereka sudah siap bermain dan berapa lama bisa diturunkan," imbuhnya mantan nakhoda PSM Makassar itu.

Kebugaran Pemain Jadi Pertimbangan Utama

Pertandingan melawan Madura United menguras tenaga para pemain Persebaya.

Yuran Fernandes dan kolega harus mempertahankan intensitas permainan hingga penghujung laga untuk memastikan kemenangan.

Karena itu, perubahan komposisi menjadi salah satu pilihan yang bisa diambil. Namun, keputusan tersebut bergantung pada hasil pemeriksaan kondisi skuad, bukan semata-mata pertimbangan taktik.