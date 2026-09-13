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Bernardo Tavares Singgung Pengorbanan Bonek dan Bonita Menjelang Persebaya vs PSIM

Bernardo Tavares Singgung Pengorbanan Bonek dan Bonita Menjelang Persebaya vs PSIM
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Skuad Persebaya Surabaya. Foto: Persebaya.

jpnn.com - Bernardo Tavares memberikan perhatian khusus kepada Bonek dan Bonita menjelang duel Persebaya Surabaya vs PSIM Yogyakarta pada pekan kedua Super League 2026/27.

Duel Persebaya kontra PSIM akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (13/9/2026) malam.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares tak menampik dirinya butuh dukungan dari Bonek dan Bonita dari tribune.

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Tavares Pahami Pilihan Bonek dan Bonita

Namun, kondisi kali ini berbeda. Sebagian suporter memilih tidak datang ke stadion karena terlibat dalam kegiatan kemanusiaan untuk membantu masyarakat yang tengah menghadapi bencana.

Tavares tidak mempermasalahkan pilihan tersebut.

Pelatih asal Portugal itu justru menilai keputusan Bonek dan Bonita memperlihatkan kepedulian terhadap sesama.

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"Saya melihat pilihan mereka sebagai gambaran karakter Bonek dan Bonita," ucapnya.

"Ketika ada orang yang sedang mengalami kesulitan, mereka memilih hadir untuk membantu. Saya sangat menghargai dan memahami keputusan itu."

Bernardo Tavares memberikan perhatian khusus kepada Bonek dan Bonita menjelang duel Persebaya Surabaya vs PSIM Yogyakarta

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