Bernardo Tavares Tunjuk Momen Penentu Persebaya Juara Piala Presiden 2026, Ternyata!
jpnn.com - Persebaya Surabaya sukses mengangkat trofi Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Persib Bandung.
Laga final di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Kamis (6/8/2026) malam, ditentukan hingga adu penalti.
Pada waktu normal, kedua tim bermain imbang 1-1. Persebaya unggul lebih dahulu melalui Ramadhan Sananta pada menit ke-20.
Tak butuh waktu lama, Persib langsung menyamakan kedudukan lewat aksi Patricio Matricardi pada menit ke-24.
Pada babak adu penalti, Persebaya tampil lebih tenang dan akhirnya memastikan kemenangan 6-5.
Tetap Tenang di Tengah Tekanan
Selepas pertandingan, Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menilai salah satu kunci keberhasilan timnya ialah kemampuan para pemain menjaga mental saat menghadapi tekanan sepanjang laga.
Green Force tetap mampu bermain sesuai rencana dan terus mengancam pertahanan Persib.
"Saya bangga dengan cara para pemain merespons pertandingan. Setelah unggul lalu kebobolan, mereka tidak kehilangan kepercayaan diri dan masih mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya," katanya.
Persebaya Surabaya sukses mengangkat trofi Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Persib Bandung.
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