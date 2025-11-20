Beroperasi Mulai 2027, Crowne Plaza Jakarta PIK2 Hotel Pertama di Waterfront City

jpnn.com, JAKARTA - Kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) bakal punya ikon baru berupa hotel pertama di dalam kawasan kota tepi pantai atau waterfront city.

Hotel yang nantinya bernama Crowne Plaza Jakarta PIK2 itu merupakan hasil kemitraan eksklusif IHG Hotels & Resorts dengan Agung Sedayu Group (ASG).

Crowne Plaza Jakarta PIK2 yang memiliki 220 kamar ditargetkan beroperasi pada 2027. IHG sebagai salah satu perusahaan hotel terkemuka di dunia menyebut kehadiran Crowne Plaza Jakarta PIK2 menjadi bagian penting dari ekspansi global mereka.

Saat ini jenama Crowne Plaza memiliki lebih dari 550 properti yang beroperasi atau tengah dikembangkan di berbagai negara. Nantinya, Crowne Plaza Jakarta PIK2 disiapkan sebagai hotel utama untuk melayani tamu bisnis maupun wisata di kawasan tepi pantai yang dikembangkan ASG itu.

Industri pariwisata Indonesia tengah berada dalam tren positif. Target nasional mencapai 16 juta wisatawan mancanegara dan lebih dari satu miliar perjalanan domestik tahun ini.

Indonesia juga mencatat 11,43 juta kunjungan internasional dalam sembilan bulan pertama 2025, atau naik 10,22 persen dari tahun sebelumnya. Dengan lokasi hanya tujuh menit dari Bandara Soekarno-Hatta, Crowne Plaza Jakarta PIK2 disebut hadir pada momentum yang tepat.

Hotel tersebut dirancang memiliki fasilitas lengkap, yakni 220 kamar dan suite, dua restoran dan bar, klub kebugaran, spa, kolam renang, serta ruang pertemuan internasional seluas lebih dari 990 meter persegi.

Karakter Crowne Plaza yang memadukan produktivitas dan kenyamanan juga diwujudkan lewat ruang acara fleksibel dan area sosial yang mendukung gaya kerja modern.