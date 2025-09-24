menu
Berpadu dengan UIGM National Meeting 2025, Galeri PTJJ UT Terasa Istimewa

Berpadu dengan UIGM National Meeting 2025, Galeri PTJJ UT Terasa Istimewa

Berpadu dengan UIGM National Meeting 2025, Galeri PTJJ UT Terasa Istimewa
Dirjen Risbang Kemdiktisaintek Dr Mohammad Fauzan Adziman ST MEng., (tengah) diapit Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UT Prof. Dra. Dewi Artati Padmo Putri, M.A., Ph.D., dan Prof. Rahmat Budiman, S.S., M.Hum., Ph.D.  Foto Mesya/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Terbuka (UT) menjadi tuan rumah penyelenggaraan UIGM National Meeting 2025 pada 23–25 September. Acara ini dirangkaikan juga dengan Galeri PTJJ UT yang merupakan agenda tahunan UT. 

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UT Prof. Dra. Dewi Artati Padmo Putri, M.A., Ph.D., mengatakan, kegiatan yang mengusung tema “Changing the Perspective of Higher Education Towards Innovation and Sustainable Campus,” ini menjadi ruang strategis bagi kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pendidikan tinggi inovatif sekaligus berkelanjutan.

"Acara ini menghadirkan para tokoh nasional, akademisi, praktisi, mitra industri, media, dan pemerintah, sejalan dengan semangat kolaborasi pentahelix yang menekankan sinergi lima elemen penting dalam pembangunan: akademisi, bisnis, pemerintah, komunitas, dan media," kata Prof. Dewi saat memberikan laporan kegiatan di Universitas Terbuka Convention Center (UTCC) di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Rabu (24/9).

Prof. Dewi mengungkapkan, sebanyak 53 perguruan tinggi negeri dan swasta mengikuti Galeri PTJJ UT yang tahun ini lebih istimewa karena dirangkaikan dengan UIGM National Meeting 2025.

Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridho Sani menegaskan, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mengubah pola pikir generasi muda agar lebih peduli pada keberlanjutan. Tanpa kolaborasi lintas sektor, upaya pelestarian lingkungan akan berjalan lambat.

Hal senada disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, yang menekankan pentingnya inovasi terbuka: Transformasi digital harus menjadi bagian dari solusi keberlanjutan.

Kampus perlu hadir sebagai pusat inovasi yang tak hanya mencetak lulusan unggul, tetapi juga melahirkan terobosan nyata bagi masyarakat.

Ketua UI GreenMetric, Dr. Vishnu Juwono, S.E.,MIA.,menambahkan, perspektif global dari program yang telah berjalan selama 15 tahun ini dan kini diikuti lebih dari 1.477 perguruan tinggi dari 95 negara. UI GreenMetric  hadir sebagai tolok ukur komitmen perguruan tinggi terhadap keberlanjutan. 

Berpadu dengan UIGM National Meeting 2025, Galeri PTJJ UT yang merupakan agenda tahunan UT terasa istimewa

