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Berpakaian Serbahitam, Mahasiswa Berdemonstrasi di Bundaran HI, Bawa 5 Tuntutan

Berpakaian Serbahitam, Mahasiswa Berdemonstrasi di Bundaran HI, Bawa 5 Tuntutan
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Mahasiswa membawa lima tuntutan dalam demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta, Rabu (28/10). Aristo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Mahasiswa dari berbagai universitas dan mereka yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) menggelar demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta, Rabu (28/10).

Komite SADAR merupakan mahasiswa dari berbagai kampus seperti Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran (Unpad), hingga Universitas Diponegoro. 

Namun, massa tak bisa berdemonstrasi di area Bundaran HI.

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Mereka tertahan di area depan Bank UOB, Jakarta karena terdapat blokade kepolisian. 

Mahasiswa terlihat mengenakan pakaian serbahitam dalam demonstrasi kali ini dan beberapa membawa bendera kampus.

Mereka juga membawa berbagai poster dalam demonstrasi yang mengangkat tema Indonesia Sadar.

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Sejumlah mahasiswa terlihat mengacungkan tiga jari dan meneriakkan revolusi ke hadapan kepolisian penjaga demonstrasi.

Beberapa sampai membawa poster berukuruan 3×5 meter yang isinya keresahan terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Mahasiswa berbagai universitas yang tergabung dalam Komite SADAR menggelar demonstrasi Rabu (28/10) ini dengan membawa lima tuntutan.

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