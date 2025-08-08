Berpartisipasi Dalam INAMARINE 2025, BKI Turut Perkuat Industri Maritim 

jpnn.com, JAKARTA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), turut ambil bagian dalam ajang INAMARINE 2025 dalam mendukung kemajuan industri maritim dan offshore, pada 29–31 Juli 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Pameran ini menjadi platform strategis bagi pelaku industri maritim nasional dan internasional untuk memperluas jejaring, membangun kemitraan, serta mendorong pertumbuhan sektor maritim di Indonesia secara berkelanjutan.

Pameran ini menjadi momentum penting bagi BKI untuk menunjukkan kontribusi aktifnya dalam mendorong daya saing industri maritim nasional di kancah global.

Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, Direktur PT BKI, R. Agus Doddy Dwisagita dan Arief Budi Permana turut hadir langsung dalam pameran ini.

"Ini membangun kemitraan, serta mendorong pertumbuhan sektor maritim di Indonesia secara berkelanjutan," katanya.

Dalam kesempatan ini, BKI juga menghadirkan booth khusus yang menampilkan berbagai inovasi layanan, termasuk solusi klasifikasi dan sertifikasi untuk sektor maritim dan offshore.

Kehadiran booth ini menjadi sarana interaksi langsung antara BKI dan para pemangku kepentingan, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk berbagi wawasan, membangun relasi, dan membuka peluang kolaborasi di masa depan.