Berpartisipasi di IGLC34 Singapura, PTPP Beber Inovasi Takt Planning and Control

jpnn.com, JAKARTA - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk terus berupaya mewujudkan komitmennya dalam mendorong transformasi industri konstruksi melalui implementasi lean construction.

Salah satu bentuk komitmen emiten berkode PTPP itu diwujudkan melalui partisipasinya dalam The 34th Annual Conference of the International Group for Lean Construction (IGLC34) yang diselenggarakan di National University of Singapore (NUS), Singapura, pada 21-26 Juni lalu.

Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo mengatakan bahwa keikutsertaan perusahaan konstruksi dan investasi nasional itu di IGLC34 menjadi bukti bahwa inovasi yang dikembangkan perseroan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan industri konstruksi, termasuk di kancah internasional.

"Partisipasi PTPP pada IGLC34 merupakan wujud komitmen perusahaan dalam menghadirkan inovasi yang memberikan nilai tambah bagi industri konstruksi,” ujar Joko melalui siaran pers, Jumat (10/7).

Dalam forum internasional yang mempertemukan akademisi, praktisi, dan pelaku industri konstruksi dari berbagai negara tersebut, PTPP mempresentasikan studi implementasi Takt Planning and Control pada Proyek Twin Tower Universitas Diponegoro (UNDIP).

Takt planning and control merupakan pendekatan dalam lean construction yang digunakan untuk menstabilkan alur kerja (workflow) dan meningkatkan kinerja proyek melalui sistem produksi berbasis ritme.

Studi yang diangkat PTPP juga mengeksplorasi cara peningkatan kinerja proyek berkembang secara bertahap selama pelaksanaan dengan berfokus pada kontribusi perencanaan (takt planning) dan pengendalian produksi (takt control).