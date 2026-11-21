jpnn.com, JAKARTA - Nama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra muncul dalam bursa kandidat wakil presiden (wapres) menggantikan Gibran Rakabuming Raka.

Yusril dinilai kompeten mendampingi Presiden Prabowo Subianto karena pengalamannya di eksekutif sejak era pemerintahan Soeharto.

"Menurut saya kalau memang dia (Yusril, red), pengalaman empirisnya di pemerintahan panjang sekali," ujar mantan Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaluddin saat dihubungi di Jakarta, Jumat (20/11).

Menkumham era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengungkapan, Yusril memiliki konsistensi yang tinggi sebagai negarawan.

Selain cerdas, menurut Hamid, Yusril juga merupakan pribadi yang lurus, solutif dan tidak punya rekam jejak yang buruk.

"Pak Yusril itu orangnya kalau dia sudah mengatakan A, itu susah belok menjadi B. Jadi konsistensinya tinggi. Saya kenal baik pribadi beliau, dan beliau sangat cerdas menemukan persoalan dan sekaligus rumusan masalah. Itu logikanya Pak Yusril itu hebat sekali, bagus," ungkap Hamid.

"Di atas segalanya, Pak Yusril itu orangnya detail. Jadi, kalau dia jadi wapres, pasti atasannya tidak celaka, karena dia memiliki keterusan terangan 'Pak ini boleh, Pak ini tidak boleh' dia tidak akan pernah menjerumuskan presiden," imbuhnya.

Hamid mengatakan, sosok seperti Yusril sangat dibutuhkan untuk mengatasi situasi nasional saat ini. Pakar hukum tata negara itu dinilai mampu pasang badan untuk membela kepentingan pemerintah.