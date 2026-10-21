Berperan Jadi Vampir Lagi Setelah 12 Tahun, Ciccio Manassero Ungkap Perbedaannya
jpnn.com, BANDUNG - Aktor Ciccio Manassero punya pengalaman berbeda saat memerankan karakter vampir bernama Nakula dalam film terbaru Siti Si Vampir.
Meski bukan kali pertama dirinya memerankan sosok vampir, Ciccio mengaku karakter yang dimainkannya kali ini menawarkan tantangan tersendiri.
Ciccio sempat berpikir dua kali ketika pertama kali mendapat tawaran untuk kembali berperan sebagai vampir. Pasalnya, dia pernah memainkan karakter serupa di sinetron 'Ganteng-Ganteng Srigala', sekitar 12 tahun lalu.
"Awalnya aku sempat mikir, 'Aduh, ini jadi vampir lagi ya?',ujar Ciccio saat ditemui dalam promo film Siti Si Vampir di Bandung Indah Plaza Mal, Senin (19/10/2026) malam.
Namun, keraguan itu berubah setelah dia membaca naskah dan melihat keunikan cerita yang ditawarkan Siti Si Vampir.
Menurutnya, cerita film tersebut memiliki daya tarik tersendiri, terlebih setelah dirinya mengetahui bahwa Siti Si Vampir diadaptasi dari intellectual property (IP) orisinal Singapra yang juga dikemas dengan unsur komedi.
Selain itu, keterlibatan sutradara Rahabi Mandra menjadi salah satu hal yang membuat Ciccio tertarik menerima tawaran tersebut.
Dia menilai, meskipun sama-sama memerankan vampir, karakter Nakula memiliki perbedaan mendasar dibandingkan tokoh vampir yang pernah dimainkannya dahulu.
Ciccio Manassero kembali memerankan vampir dalam film Siti Si Vampir. Kali ini, dia mengaku kesulitan menahan tawa saat beradu akting.
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