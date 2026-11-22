jpnn.com, BELITUNG - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan saat ini ada sekitar satu juta sarjana menganggur yang harus dipikirkan bersama jalan keluarnya.

Hasto menyampaikan hal itu saat menghadiri Dialog Generasi Muda: Suara Muda, Masa Depan Bangsa di Belitung, Sabtu (21/11) malam yang dihadiri ratusan anak muda dan sejumlah pengurus PDIP.

"Saat ini satu juta sarjana menganggur saudara-saudara sekalian. Ini menjadi problematika yang harus kita cari jawabannya," kata Hasto, Sabtu malam.

Pembicara lain dalam forum yang sama dengan Hasto ialah Wakil Bendahara DPP PDIP Rudianto Tjen dan Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning.

Menurut Hasto, keadaan satu sarjana menganggur menjadi janggal, karena Indonesia negeri kaya.

Dia lantas membandingkan nasib sejuta sarjana menganggur dengan Singapura yang mengedepankan sistem meritokrasi.

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"Singapura memiliki sistem hukum yang berkeadilan dan sistem meritokrasi yang baik. Penempatan jabatan strategis karena prestasi dan profesionalisme, tidak ditentukan oleh siapa ayahnya,” ujarnya.

Hasto menilai masalah lain yang dihadapi saat ini ialah kepemimpinan berintelektual dan meminta anak muda berpikir kritis dan dialektis melihat akar persoalan.