menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Berpidato di PBB, Prabowo Sebut RI Swasembada Beras hingga Mengekspor ke Negara Lain

Berpidato di PBB, Prabowo Sebut RI Swasembada Beras hingga Mengekspor ke Negara Lain

Berpidato di PBB, Prabowo Sebut RI Swasembada Beras hingga Mengekspor ke Negara Lain
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9) kemarin. Foto: Dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia di era kepemimpinannya berhasil memproduksi beras hingga mencatatkan cadangan pangan tertinggi.

Pemerintah Republik Indonesia pun mulai mengekspor beras ke negara-negara yang membutuhkan, salah satunya ialah Palestina.

"Kami kini swasembada beras dan mulai mengekspor ke negara lain yang membutuhkan, termasuk Palestina,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9).

Baca Juga:

Prabowo pun mengatakan bahwa Indonesia membangun rantai pangan yang tangguh, memperkuat produktivitas petani, dan berinvestasi dalam pertanian cerdas-iklim untuk menjamin ketahanan pangan generasi mendatang.

“Kami yakin dalam beberapa tahun Indonesia akan menjadi lumbung hijau dunia,” ungkap Prabowo.

Ketua umum Partai Gerindra itu juga berbicara mengenai krisis iklim global.

Baca Juga:

Menurut Prabowo, Indonesia sebagai negara kepulauan begitu merasakan dampak perubahan iklim, contohnya ialah naiknya permukaan air laut di pantai utara Jakarta.

Oleh karena itu, pemerintah akan membangun Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa hampir sepanjang 500 kilometer dari Banten hingga Jawa Timur.

Prabowo Subianto memamerkan bahwa Indonesia di era kepemimpinannya berhasil swasembada beras hingga mencatat cadangan pangan tertinggi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI