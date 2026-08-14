Berpidato Saat Sidang Tahunan, Ketua DPD Sultan Singgung Kebijakan Transfer Dana ke Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menyebut kebijakan transfer dana dari pusat ke daerah sebaiknya mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pemda menghadirkan berbagai layanan untuk masyarakat.

Hal demikian dikatakan Sultan saat Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR serta DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

"Kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah harus tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur," kata Sultan.

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Sultan juga menyebut dana transfer ke daerah bukan sekedar alokasi anggaran, melainkan langkah mewujudkan pemerataan nasional.

"Dana transfer ke daerah bukan sekadar alokasi anggaran, melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan," ungkapnya.

Namun, dia di sisi lain meminda pemda bisa meningkatkan inovasi pendapatan untuk membangun wilayah.

"Pemda perlu meningkatkan inovasi pendapatan, efektivitas belanja, dan kualitas perencanaan pembangunan," lanjutnya.

Selain itu, dia dalam pidato juga menyinggung bangsa Indonesia yang telah 81 tahun mampu menghadapi berbagai permasalahan.