menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Legislatif » Berpidato Saat Sidang Tahunan, Ketua DPD Sultan Singgung Kebijakan Transfer Dana ke Daerah

Berpidato Saat Sidang Tahunan, Ketua DPD Sultan Singgung Kebijakan Transfer Dana ke Daerah

Berpidato Saat Sidang Tahunan, Ketua DPD Sultan Singgung Kebijakan Transfer Dana ke Daerah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin saat Sidang Tahunan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Foto: Dok. Tangkapan layar YouTube JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menyebut kebijakan transfer dana dari pusat ke daerah sebaiknya mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pemda menghadirkan berbagai layanan untuk masyarakat.

Hal demikian dikatakan Sultan saat Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR serta DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

"Kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah harus tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur," kata Sultan.

Baca Juga:

Sultan juga menyebut dana transfer ke daerah bukan sekedar alokasi anggaran, melainkan langkah mewujudkan pemerataan nasional.

"Dana transfer ke daerah bukan sekadar alokasi anggaran, melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan," ungkapnya.

Namun, dia di sisi lain meminda pemda bisa meningkatkan inovasi pendapatan untuk membangun wilayah.

Baca Juga:

"Pemda perlu meningkatkan inovasi pendapatan, efektivitas belanja, dan kualitas perencanaan pembangunan," lanjutnya.

Selain itu, dia dalam pidato juga menyinggung bangsa Indonesia yang telah 81 tahun mampu menghadapi berbagai permasalahan.

Ketua DPD RI Sultan menyebut kebijakan transfer dana ke daerah harus memerhatikan kemampuan pemda menghadirkan layanan ke rakyat.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI