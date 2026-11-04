Berpura-pura Jadi Polisi & Tuduh Korban Memiliki Narkoba, Pasutri di Bandung Bawa Kabur Motor

jpnn.com - BANDUNG - Pasangan suami istri di Bandung, Jawa Barat, berinisial S (38) dan W (34), ditangkap polisi karena membawa kabur sepeda motor milik korban, RI (22). Modus yang dilakukan pelaku ialah berpura-pura menjadi polisi dan menuduh korban membawa narkoba.

Pasutri berinisial S (38) dan W (34) itu ditangkap Tim Prabu Polrestabes Bandung di Jalan Otto Iskandardinata, tepatnya di samping GOR Tegalega, Selasa (3/11), sekitar pukul 23.44 WIB.

Kabag Ops Polrestabes Bandung AKBP Asep Saepudin mengatakan penangkapan berawal saat petugas menerima laporan terkait adanya keributan di kawasan tersebut.

Setiba di lokasi, polisi mendapati sepasang suami istri tengah dikerumuni warga lantaran diduga melakukan pencurian sepeda motor dan dompet.

Petugas menangkap dan melakukan penggeledahan. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.

"Setelah diamankan kemudian dilakukan penggeledahan, dan ditemukan barang berupa satu pistol mainan, satu unit kendaraan roda dua merek PCX, satu dompet yang patut diduga hasil curian," kata Asep saat dikonfirmasi, Rabu (4/11).

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Dari keterangan korban RI dan sejumlah saksi, dugaan pencurian itu terjadi pada Minggu (1/11). Saat itu, korban tengah berada di kawasan Lapangan Kompleks Batununggal, Kota Bandung.

Korban kemudian dihampiri kedua terduga pelaku yang menuduhnya membawa sabu-sabu dan tramadol. Dengan berpura-pura sebagai polisi, keduanya menggeledah badan serta kendaraan korban. “Di saat korban lengah, kemudian motor korban dibawa kabur oleh pelaku,” tuturnya.