Bersafari Ramadan, Misbakhun Pantau Program CSR Bank Negara untuk Ketahanan Pangan

jpnn.com - PASURUAN - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menggelar Safari Ramadan untuk menemui konstituen di daerah pemilihannya di Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu (7/3). Selain berbuka puasa bersama masyarakat, agenda Misbakhun dalam safari itu ialah meninjau program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Mandiri yang ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan.

Program CSR kedua bank negara itu berupa tanggul di Kelurahan Kepel, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan. CSR dari BRI adalah tanggul sepanjang 1.600 meter yang dikerjakan selama 60 hari, untuk dimanfaatkan oleh Kelompok Pembudi Daya Ikan (Pokdakan) Makmur Bersama Adapun CSR Bank Mandiri berupa tanggul sepanjang 1.500 meter. Penerima manfaat proyek CSR yang dikerjakan selama 45 hari itu ialah Pokdakan Maju Sejahtera Kelurahan Kepel.

“Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bertekad mewujudkan ketahanan pangan. CSR berupa tanggul ini adalah sebagai salah satu upaya mewujudkan ketahanan pangan melalui perikanan,” ujar Misbakhun.

Politikus Partai Golar itu menambahkan pembangunan dan penguatan tanggul tersebut diharapkan mampu melindungi tambak dari banjir bandang. “Semoga keberadaan tanggul membantu petambak dalam budi daya ikan, sehingga perekonomian dari perikanan terus bergerak,” imbuh Misbakhun.

Seusai melaksanakan peninjauan CSR di Kota Pasuruan, Misbakhun menghadiri Safari Ramadan dan buka puasa bersama di DPD Golkar Kabupaten Pasuruan. Kegiatan itu juga diisi dialog dan serap aspirasi.

Di hadapan para pengurus, legislator, dan kader Golkar Kabupaten Pasuruan, Misbakhun memaparkan soal gejolak ekonomi dan geopolitik akhir-akhir ini yang berdampak pada stabilitas energi dunia. Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Golkar itu menyatakan pemerintah telah melakukan langkah-langkah antisipasi agar pasokan energi nasional tetap terjamin.

“Pemerintah terus memastikan ketersediaan energi nasional baik bahan bakar maupun listrik tetap terjaga sehingga masyarakat tidak perlu khawatir di tengah dinamika global yang berkembang,” ujar Misbakhun.