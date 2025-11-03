Bersaksi di MKD, Pemain Orkestra Senang Lihat Respons Peserta Sidang Tahunan MPR

jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Orkestra Simfoni Praditya Wiratama Universitas Pertahanan (Unhan) Letkol TNI Suwarko turut menjadi saksi dalam sidang yang dilaksanakan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/11).

MKD pada Senin ini menggelar sidang dengan teradu lima anggota DPR nonaktif, yakni Adies Kadir, Surya Utama atau Uya Kuya, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, Nafa Urbach, dan Ahmad Sahroni.

Suwarko dalam kesaksiannya saat sidang mengaku merasa dihargai oleh para peserta Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD pada 15 Agustus 2025.

Sebab, kata dia, para peserta sidang berjoget saat Orkestra Simfoni Praditya Wiratama Unhan memainkan lagu.

"Kami senang, ya, kami mendapat respons seperti itu, mereka langsung ada yang berdiri, ada yang joget, ada yang ikut menyanyi, kami merasa senang tepuk tangan meriah," kata Suwarko.

Dia mengatakan respons peserta sidang dan tamu undangan yang berjoget menjadi bentuk penghormatan terhadap Orkestra Simfoni Praditya Wiratama Unhan.

Terlebih lagi, kata Suwarko, pihak orkestra membawakan lagu yang yang menggambarkan kegembiraan menyambut peringatan HUT ke-80 RI.

Adapun, Orkestra Simfoni Praditya Wiratama Unhan ialah pihak yang tampil saat Sidang Tahunan MPR dan memainkan sejumlah lagu.