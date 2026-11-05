Bersaksi di Sidang Roy Suryo, Jokowi Beberkan Proses Penyusunan Skripsi hingga Lulus dengan Nilai A

jpnn.com, JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkap proses penyusunan skripsinya saat bersaksi dalam persidangan kasus tudingan ijazah palsu.

Dia mengatakan, dirinya mengajukan proposal judul skripsi hingga tiga kali sebelum disetujui dosen pembimbing.

"Judul skripsi saya disetujui adalah 'Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kotamadya Surakarta'," kata Jokowi di persidangan di PN Jakarta Timur, Kamis (5/11).

Jokowi menyebut ujian skripsinya berlangsung pada 23 Oktober 1985. Dua dosen penguji saat itu ialah Insinyur Sofyan Warsito dan Insinyur P. Burhanuddin dan dinyatakan lulus dengan nilai A.

Setelah menjalani sedikit revisi, skripsi tersebut dicetak di Percetakan Perdana.

Jokowi menjelaskan bagian sampul dan lembar pengesahan dicetak oleh percetakan tersebut. Sementara halaman lainnya dibuat dengan ketik manual.

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Dia juga membantah anggapan bahwa penggunaan Times New Roman pada sampul skripsinya menjadi kejanggalan.

"Nyatanya ribuan skripsi yang dicetak di Percetakan Perdana itu semuanya juga seperti itu dan bisa. Bukan hanya skripsi saya saja," ujarnya.